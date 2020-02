Angelovski, CT Macedonia: “Ieri visto il vero Elmas, tiene molto al Napoli e può ancora migliorare”

Il commissario tecnico della Macedonia, Igor Angelovski, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Sono sicuro che quello che abbiamo visto ieri è il vero Elmas, mi sono divertito molto a vedere il Napoli giocare ed il modo di Elijf di interpretare quel ruolo. Ringraziamo Gattuso per la possibilità che gli ha concesso. Nella posizione occupata ieri può dare il meglio, ha tutte le possibilità per dimostrare il suo valore da interno di centrocampo. La reazione di ieri dopo il gol dimostra quanto tenga alla maglia del Napoli ed a far bene. Ai tifosi del Napoli voglio dire che può ancora migliorare se Gattuso gli darà spazio.”

