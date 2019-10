Angelovski, ct Macedonia, parla del ruolo di Elmas e rispetta le scelte di Ancelotti

Al portale Si Gonfia la Rete ha parlato il ct della Macedonia Igor Angelovski, che si è soffermato sul ruolo di Elmas; il ct rispetta le scelte di Ancelotti.

Igor Angelovski rispetta le scelte di Ancelotti riguardo la posizione in campo di Eljif Elmas. Il ct della Macedonia ha parlato a Si Gonfia la Rete proprio del centrocampista macedone in forze al Napoli, oltre all’Europeo e del Napoli. Di seguito le sue parole:

“Eljif può essere il nostro uomo in più, e sono molto felice di allenare un giocatore come lui. Ora dobbiamo affrontare la Polonia e, nonostante le critiche, Milik e Zielinski sono due grandissimi giocatori. Ovviamente ho chiesto di loro ad Eljif per aiutarmi nella preparazione della partita.

La decisione su dove deve giocare Elmas è di mister Ancelotti e io la rispetto. Sia io che lui dobbiamo ritenerci felici e fortunati di allenare un ragazzo come lui che può giocare in più di una posizione. Resto convinto che il Napoli abbia uno dei migliori allenatori al mondo e Ancelotti saprà come fare per riportare la sua squadra al vertice.“

