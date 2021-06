Animal Crossing New Horizons, un’isola esclusiva per celebrare Euro 2020

Animal Crossing New Horizons, popolare titolo disponibile solo su Nintendo Switch, si prepara a celebrare Euro 2020 a suo modo.

La particolarità del titolo Nintendo è quella di poter modificare e creare proprio piacimento le varie isole virtuali. La community italiana Animal Crossing Life ha dato vita ad un’isola esclusiva per celebrare Euro 2020, dopo gli eventi dell’ultimo anno dovuti alla pandemia. Il nome dell’isola è Calciopea.

L’isola comprende tanti luoghi a partire dai campetti di calcio e dagli spogliatoi. Inoltre sono presenti postazioni fotografiche, dove poter immortalare i momenti di Euro 2020, fino al Viale delle Nazioni. Il Viale contiene 24 stand, ognuno dedicato ad una nazione. Questo il trailer dell’isola creata:

Inoltre, la community ha messo a disposizione un sito web dedicato per chi non ha dimestichezza con il videogame. Sito web che trovate al seguente LINK. Una bella iniziativa da parte della community del videogame in vista della competizione europea, che può far riavvicinare ancora di più le persone.

