Antonio Conte a Dazn dopo la vittoria con il Napoli a San Siro: “Nel giro di 4 mesi abbiamo realizzato qualcosa di solido dove si ragiona con il NOI”

Conte a DAZN: “Sensazioni? Vediamo realisticamente quello che stiamo facendo quest’anno. Dopo 10 giornate è incredibile e inaspettato..ma restiamo umili e con i piedi per terra”

“Nessuno si nasconde. Cerchiamo di fare ogni partita più punti possibile, sappiamo qual è il nostro obiettivo, all’inizio della stagione era tornare a giocare le coppe. Altre squadre hanno la stessa idea. Vogliamo che i nostri tifosi sognino ma serve sempre equilibrio.

Cosa mi piace tanto della mia squadra? Nel giro di 4 mesi abbiamo realizzato qualcosa di solido dove si ragiona con il “noi”. Uno dei migliori gruppi in carriera. Mi piace l’ambiente che abbiamo creato a Castel Volturno. Respiro amore ed entusiasmo anche se ogni partita c’è ansia. Questa partita è stata preparata solo lunedì (avevamo giocato sabato). Chiedo tanto a me stesso e agli altri, grazie a tutti per la disponibilità. Come dice Ciro (Ferrara ndr) in studio Napoli è una piazza siamo umorale. Dico grazie ai tifosi, dobbiamo essere preparati quando ci sarà qualche passo a vuoto. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi. Ci siamo dati 3 anni di tempo, non dimentichiamo quello che è successo lo scorso anno. Stiamo ricostruendo qualcosa, puntiamo all’obiettivo Champions ma non ci poniamo limiti. Lukaku? Ha desiderato Napoli fortemente”.

