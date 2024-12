Antonio Conte a Dazn: “Oggi abbiamo attaccato l’area in maniera cattiva, ci stiamo allenando per migliorare, stiamo crescendo”

Antonio Conte ai microfoni di Dazn

“Quando hai la possibilità di chiudere il discorso è non lo fai, devi fare attenzione a tutti i dettagli in difesa. Sono contento della prestazione: non è semplice giocare qui, Vanoli sta facendo un ottimo lavoro, noi abbiamo fatto una buonissima partita. Oggi abbiamo attaccato l’area in maniera cattiva, ci stiamo allenando tanto per migliorare. Le squadre che alla fine devono arrivare ad un obiettivo devono mettere su una squadra solida: devi essere bravo ed equilibrato a gestire. Su McTominay siamo stati bravi: Manna è riuscito a convincere Scott a venire a Napoli, sia come ingaggio che come volontà. Sul mercato abbiamo sbagliato poco quest’anno. Una ricostruzione che sta andando avanti, ci vuole continuità, pazienza”.

Comments

comments