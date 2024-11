Antonio Conte: “Oggi l’Atalanta più forte e strutturata di noi”

Antonio Conte: il mister azzurro commenta il match dopo la sconfitta

Conte: “Bisogna valutare l’avversario che hai di fronte. Ci sta che trovi davanti una squadra più forte. Nei gol ci sono situazioni migliorabili: ostacolo alto oggi. Loro sono più avanti di noi, dati alla mano. Hanno vinto Europa League, sono una realtà. Zero da rimproverare tranne che sui gol. Io dirò sempre la verità piaccia o no. Sono qui per ricostruire, a detta anche del Presidente. Se questo porta a far cambiare le cose meglio ma ci vuole calma e pazienza. Ci sta anche la battuta d’arresto di oggi. Dobbiamo fare un percorso e lo faremo. Eccessi non vanno bene, equilibrio alla base di tutto. Abbiamo provato a metterli in difficoltà spesso, loro spesso chirurgici in avanti. Loro troppo bravi Oggi. Aspetto fisico, duelli. Potevamo fare meglio ma non mi sento di dire niente ai ragazzi. Temo contraccolpi psicologici? Solo chi è fuori dalla realtà. Noi siamo dentro il percorso. Che contraccolpi dovremmo avere? Loro sono adesso più forti e strutturati. Va fatta un’analisi corretta. Domenica affronteremo una squadra ancora più forte (Inter ndr) ma ci confronteremo e vedremo”.

Comments

comments