Aresu: “Niente Napoli per rivalità? Barella non è Cossu ma fece una promessa ai tifosi”

Francesco Aresu, giornalista di Sardegna Sport e direttore di centotrentuno.com, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 100x100Napoli.

Nicolo Barella è il nome caldo, anzi caldissimo, del calciomercato italiano e in particolar modo del Napoli. Nelle ultime ore però è salita agli onori delle cronache la notizia di una clamorosa mossa “ostativa” da parte degli ultrà cagliaritani (in particolar modo degli Sconvolts), un forzare la mano per non vedere il loro campione indossare la maglia del Napoli, a causa di una rivalità particolarmente sentita in Sardegna dal 1997.

Una notizia che trova fondamento ma non troppo, almeno secondo il collega Francesco Aresu ai nostri microfoni: “Barella non è Andrea Cossu, ovvero un calciatore del Cagliari che era parte integrante del gruppo ultrà degli Svonvolts, a tal punto da averne un tatuaggio sul polpaccio o indossare sempre uno scaldacollo con la loro effigie. Barella non è così interno a quel gruppo ultrà, però un suo eventuale trasferimento al Napoli non sarebbe sicuramente ben vissuto dalla tifoseria organizzata e non solo da quella: la rivalità nei confronti dei napoletani è sempre accesa dall’estate 1997″.

Ma il vero ostacolo al trasferimento potrebbe non essere per terze persone, ma per stessa scelta del calciatore che secondo alcuni “bene informati” preferirebbe l’Inter alla squadra di Ancelotti. Aresu però ci racconta un episodio dello scorso luglio, che potrebbe essere significativo in tal senso:

“A breve usciremo sul nostro sito (CLICCA QUI) con una curiosità della scorsa estate, un episodio accaduto durante la prima parte dell’ultimo ritiro pre-campionato del Cagliari ad Arizzo. Al termine della prima amichevole, Barella firmava con Dessena autografi, e già all’epoca giravano rumors di un trasferimento in maglia azzurra. Ai tifosi che gli chiedevano di non andare al Napoli, Barella esclamò che non ci sarebbe mai andato e che potevano stare assolutamente tranquilli”.

