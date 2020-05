Ariano Irpino, test sierologici per ventiduemila cittadini

Test sierologici per 22 mila cittadini ad Ariano Irpino (primo esperimento in Campania) dove il contagio non si spegne.

“Ieri 5 dei 12 complessivi positivi al tampone sono risultati residenti ad Ariano. L’altro ieri erano stati 12 su 21. Una spia che ha allertato il governatore Vincenzo De Luca, il quale ha disposto lo screening. La lunga striscia di infettati sarebbe nata dal titolare di un bar di ritorno dalla Lombardia che avrebbe contagiato i suoi clienti e da una serie di raduni e feste tra famiglie.”

Corriere del Mezzogiorno.

