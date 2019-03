Arrestato capo ultrà della Juventus: gestiva traffico di droga e bagarinaggio

La Repubblica riporta che stamane sono finiti agli arresti il capo ultrà dei tifosi della Juventus, Andrea Puntorno, ed il boss della mafia Antonio Massimino.

Sono finiti i giorni di traffico di droga e bagarinaggio per il capo ultrà juventino Andrea Puntorno ed il boss della mafia Antonio Massimino. Questa mattina sono finiti agli arresti proprio per i due reati citati sopra; lo ha comunicato la Dia.

L’arresto è avvenuto dopo le indagini condotte dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo; queste ultime hanno rivelato che i due, oltre a gestire i traffici di droga, portavano avanti una fiorente attività di bagarinaggio allo stadio.

Proprio su quest’ultima il capo ultrà si è vantato in una puntata di Report dell’anno scorso, definendo la cosa come “Io vendo biglietti, vendere biglietti non è reato“. A quanto pare però, è arrivata la pesante smentita di questa affermazione.

Comments

comments