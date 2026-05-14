Serie A

Arriva la decisione ufficiale su giorno e ora del derby di Roma

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La Prefettura di Roma ha recepito proposta della Lega Serie A sulla data e l’orario del derby:

Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio 12:00.

In contemporanea le altre 4 partite che riguardano la zona Champions:

Como-Parma, Juve-Fiorentina Genoa-Milan e Pisa-Napoli

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