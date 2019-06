Arrivano offerte per Kalidou Koulibaly, ma De Laurentiis non lo cede

I tifosi del Napoli possono stare tranquilli. Le eventuali operazioni James Rodriguez, Manolas e Lozano avranno altre fonti di finanziamento che non si chiamano Kalidou Koulibaly e che presto scopriremo.

Se le ovvie offerte dei più forti club europei per Koulibaly sono reali, non è invece reale l’intenzione di De Laurentiis di cedere alle offerte che si aggirano tra i 100 e i 120 milioni di euro per il cartellino del senegalese.

Ultima ma solo in ordine di tempo, dopo quelle di Juventus, Liverpool, Manchester United, PSG e Real Madrid, è l’offerta di circa 95 milioni di euro del Manchester City. Addirittura inferiore alle cifre circolate nei giorni scorsi per altri club.

Koulibaly è incedibile. Almeno per la prossima stagione. Poi si vedrà.

Se proprio un giorno Koulibaly dovesse lasciare Napoli non è da escludere la destinazione Real Madrid che, a giugno 2020, potrebbe avere la necessità di sostituire l’ultra trentenne Sergio Ramos.

Comments

comments