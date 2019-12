Arteta potrebbe confermare Torreira all’Arsenal, Napoli pensa all’alternativa

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista centrale con caratteristiche da regista da inserire nel 4-3-3 di Gattuso. L’arrivo di Arteta sulla panchina dell’Arsenal ha complicato la trattativa per Torreira.

Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà il Napoli starebbe pensando quale prima alternativa al venticinquenne slovacco del Celta Vigo Stanislav Lobotka.

Il Celta Vigo che in campionato non sta attraversando un periodo facile, avrebbe aperto alla cessione del calciatore per una cifra di circa 20 milioni di euro.

