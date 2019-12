Il portale spagnolo AS fornisce delle importanti indiscrezioni su un possibile interessamento dell’Atletico Madrid per Dries Mertens.

A quanto pare, infatti, i Colchoneros avrebbero individuato in Mertens un’alternativa in caso di mancato arrivo di Edinson Cavani dal PSG. L’Atletico potrebbe prendere l’attaccante belga in vista della prossima stagione senza dover pagare il suo cartellino data la scadenza a giugno del contratto con il Napoli.

Comments

comments