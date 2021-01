ASL di Torino: “Milan-Juve non è a rischio, a meno che….”

Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Torino, fa il punto sul rischio rinvio di Milan-Juventus.

“Per il momento non c’è nulla di preoccupante. Ma se dopo il prossimo giro di tamponi dovessimo denotare il rischio di un focolaio, allora come Asl potremmo decidere di bloccare la partenza della Juve per una questione di sicurezza.

I due casi di positività non risultano essere collegati direttamente, sappiamo come è avvenuto il loro contagio e tutti gli altri giocatori sono negativi. Aspettiamo gli esiti dei tamponi di domani mattina, se ci fossero nuovi positivi dovremmo valutarne l’origine del contagio. Se fosse interno al gruppo squadra, allora la situazione cambierebbe e sarebbe nostra responsabilità bloccare la trasferta per evitare la propagazione del virus”.

Comments

comments