Ass. Borriello: “Dopo il San Paolo, lavoreremo al restyling del Collana. Universiadi? Sarà un successo!

L’Assessore allo sport del comune di Napoli, Ciro Borriello, è intervenuto in diretta a “Donne Nel Pallone, speciale BarSport”, in onda su Julie Italia.

I lavori al San Paolo? E’ diventato davvero uno Stadio fantastico. Mercoledì 3 luglio, in occasione della cerimonia di apertura della 30esima edizione delle Universiadi, i presenti potranno ammirare dal vivo questa meraviglia e provare una grande emozione, la stessa che ho provato io la prima volta che ci sono entrato. Abbiamo fatto tanti sacrifici e impiegato soldi pubblici, ma ora è una grande soddisfazione per noi, ma soprattutto per i cittadini che ne usufruiranno. Sono stati istallati due maxischermo, è stata realizzata la nuova pista di atletica, rigorosamente azzurra, i bagni e i seggiolini, ma ci sono ancora tante cose da fare e sono sicuro che riusciremo a fare tutto. In passato ho subito critiche assurde sulla questione, attacchi social e non solo, ma i tempi della pubblica amministrazione sono questi e vanno rispettati, perché è importante fare tutto con la massima legalità, così come abbiamo fatto. La cosa importante ora è vedere i napoletani felici. I maxischermo? Sì resteranno anche per il campionato per tutte le partite del Napoli, per sempre e dobbiamo ringraziare Antonio Beneduce per averli donati.

Sulla questione faretti scomparsi, si è trattato di un gesto isolato, sicuramente un atto vandalico messo appunto da uno, massimo due persone. Un gesto inqualificabile dopo tutto quello che abbiamo fatto per garantire i lavori ai bagni. Sono convinto che nel futuro non ci saranno più episodi così. Il clamore negativo che si è creato attorno a questi due sconsiderati è stato tanto, e sono convinto che per la prossima volta ci penseranno su prima di compiere un’azione simile. Ora lo Stadio è dei napoletani che vedendolo così bello lo proteggeranno, ma comunque, proprio per garantire che tutto vada per il meglio, abbiamo chiesto più controlli e sorveglianza. Se qualche atto vandalico dovesse verificarsi durante le partite del Napoli ne risponderebbe la società.

Ospitare la sessione invernale delle Olimpiadi in Italia?

Invece di Milano-Cortina per il 2026 ci avrei visto bene Roma, con qualche gara anche a Napoli. Tuttavia, l’amministrazione capitolina non ha avuto coraggio né la voglia di gestire la manifestazione. Certo, a vedere adesso le condizioni in cui si trova la Capitale, è normale, ma noi a Napoli per ospitare le Universiadi ci siamo uniti per fare in modo che tutto funzionasse per l’evento. E’ stato un lavoraccio, ma è stato importante per la nostra città! Le Universiadi sono una manifestazione importantissima seconda solo alle Olimpiadi. E grazie all’impegno di tutti,

come

il commissario straordinario Gianluca

Basile che ha fatto veramente un lavoro straordinario, dal 3 al 14 luglio avremo la grande possibilità di far diventare la nostra città, Napoli, il centro del mondo con oltre 150 Paesi presenti all’evento.

Vedere in questi giorni il gesto del p assaggio della torcia, simbolo delle Olimpiadi Universitarie è una grande emozione. A Salerno, Caserta, Avellino, Benevento, ecc… in ogni punto in cui è passata c’è stata una grande partecipazione. Come dice sempre Patrizio Oliva, le Olimpiadi sono delle manifestazioni importanti che nella storia hanno fermato le guerre e le Universiadi sono proprio questo: ritrovarsi in uno stesso villaggio con persone di altre nazionalità, che si aprono ad un confronto reciproco. Poi Napoli è la città dell’accoglienza per eccellenza e noi accoglieremo sempre, al di là di chi chiude i porti.

L’organizzazione delle Universiadi in Campania è stata meticolosa, basti pensare che in ogni punto si è scelto uno sport ad hoc. Per esempio, ad Avellino, al PalaDelMauro ci sarà il torneo di Basket, a Benevento il rugby, allo Stadio Arechi di Salerno la finale del torneo di calcio e così via. Abbiamo lavorato con grande sinergia con le varie amministrazioni per il raggiungimento di grandi risultati. E così anche i trasporti che durante le Universiadi saranno potenziati grazie al grande lavoro della Regione Campania, Agenzia Regionale per le Universiadi Napoli e AcaMir. Certo, c’è bisogno di un po’ di pazienza e collaborazione da parte di tutti i napoletani. Abbiamo strade in cui ci sono ancora alcuni cantieri aperti.