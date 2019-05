Ass. Borriello: “Faretti rubati? Siamo molto dispiaciuti, il Napoli dovrà occuparsi della sostituzione”

Ciro Borriello, assessore allo sport del comune di Napoli, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live

Faretti rubati? Purtroppo siamo molto dispiaciuti per quello che è successo, qualche imbecille purtroppo è sempre in giro. il Napoli dovrà occuparsi della sostituzione dei faretti.

Servirà sorveglianza per i maxischermi? Quelli saranno sicuramente più difficili da rubare.

Apprensione per i sediolini nuovi? Quelli sono costasti un sacco di soldi. Qualcuno se li può portare a casa? Ma no, non abbiamo ancora vinto niente (ride ndr).

