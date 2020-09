Assessore Borriello: “Col Pescara a porte aperte? Per noi è ok, ma decide la Regione”

Ciro Borriello, assessore allo sport per il Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Stadio aperto? Innanzitutto un grande plauso alla città di Castel di Sangro e Regione Abruzzo, hanno avuto il coraggio di consentire una partita a porte aperte. Noi per protocollo non possiamo farlo ancora, una cosa sono le partite amichevoli ed un’altra il campionato.

Amichevole col Pescara?Possiamo ragionare col calcio Napoli, c’è una responsabilità nell’organizzazione dell’evento che è del calcio Napoli, per noi non ci sarebbe problema con un piano Covid in grado di rispettare le misure stabilite dall’organizzazione sanitaria nazionale. In Campania manifestazioni vengono fatte, questa è sportiva a carattere amichevole, credo che qualcosa si possa fare. Noi come Comune, conosco bene la posizione del Sindaco, pensiamo che lo stadio si possa aprire. La materia oggi è tutta in capo alla Regione, le varie ordinanze che abbiamo avuto sono della Regione Campania, fermo restando la normativa nazionale. Se riesce a stabilire tutta la catena, il Comune di Napoli non dirà mai di no. Il tutto deve partire dalla società organizzatrice dell’evento presentando un progetto. Come impianto sportivo siamo attrezzati bene per sostenere un evento sportivo del genere a carattere amichevole.

Mercato? E’ prematuro dare un giudizio al mercato, che devo dire che è stato sempre soddisfacente negli ultimi anni, anche con Ancelotti la squadra era competitiva. Io dico che è iniziato un processo di rinnovamento, l’investimento fatto è importantissimi, hai preso non solo Osimhen ma anche Lobotka e Demme, hai preso Rrahmani che è un buon profilo, Petagna è una buona alternativa.

Cittadinanza a Mertens? La società conosce le nostre intenzioni, l’evento si potrà svolgere senza problemi. Nel dialogo costante porremo la necessità di un’organizzazione fatta bene”.

