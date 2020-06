Atalanta, Gasperini: “Vogliamo tornare in Champions League”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, attraverso i canali ufficiali del club orobico, ha commentato il successo di ieri sera contro la Lazio.

“C’è tanto cuore, condizione, qualità tecnica e una grande squadra. Ribaltare una gara del genere contro una squadra che lotta per lo scudetto è un grandissimo merito. Dov’è iniziata la rimonta? Nella seconda parte del primo tempo quando abbiamo preso le misure non concedendo spazio alla Lazio. Il gol di Gosens ci ha dato poi la convinzione di poter riprendere la partita.

Le 11 gare che mancano? Saranno fondamentali per la stagione. Vogliamo tornare in Champions League. Siamo in una buona posizione ma ancora non decisiva. Vittorie come quella contro la Lazio ti danno una spinta molto importante.

La gara dalla tribuna? Prima di tutto mi viene da dire che uno stadio deserto è un peccato mortale. Anche per le prestazioni che fa la squadra e l’entusiasmo che può darci la gente.

L’Udinese? Giocando ogni tre giorni non c’è tempo per esultare. Le gare sono complicate tutte, senza pubblico ancora di più. Serve la testa giusta, sempre”.

Comments

comments