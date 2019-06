Atalanta, pronto il rinnovo per Castagne

Timothy Castagne, tra i protagonisti della grande cavalcata dell’Atalanta, culminata con la qualificazione in Champions League, è uno degli obiettivi di mercato del Napoli.

Tuttavia, non sarà affatto facile per gli azzurri riuscire ad accaparrarsi il terzino belga, il cui valore si è praticamente raddoppiato rispetto allo scorso gennaio, quando gli orobici chiedevano 10 milioni di euro. Il ragazzo, attualmente, ha un contratto in scadenza nel 2021, con un ingaggio da 550 mila euro l’anno, più bonus. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero già stati i primi contatti tra il d.t. della Dea, Sartori, e l’entourage del giocatore, per rivedere l’accordo attuale. L’intenzione dell’Atalanta, dunque, è quella di blindare Castagne, per accontentare le richieste di Gasperini.

