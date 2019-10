Atalanta, tegola Zapata: si teme lo stiramento

Brutte notizie per l’Atalanta, che rischia di perdere il proprio bomber, Duvan Zapata, per un lungo periodo di tempo a causa di un infortunio.

Il colombiano, durante l’amichevole contro il Cile, è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare. Nelle prossime 48 ore, l’ex Napoli verrà sottoposto ad esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio, ma, al momento, si teme possa trattarsi di uno stiramento. Poco incoraggianti, in tal senso, le parole del c.t. della Colombia, Carlos Queiroz, che ha dichiarato di non avere sensazioni positive a riguardo.

