Bagni: “Barcellona? Una delle migliori squadre al mondo ma non di deve avere paura”

Il centrocampista campione d’Italia con il Napoli nel 1987 Salvatore Bagni, ha rilasciato alcune dichiarazione agli spagnoli di AS.

“Il Barcellona è una delle migliori squadre del mondo e ha il miglior giocatore del mondo. Bisogna però analizzare il momento, e con l’arrivo di Gattuso il Napoli è tornato ad essere una squadra che sa quello che vuole. I catalani, dopo la pausa, non mi sono sembrati invincibili. Per me non c’è nessuna favorita: gli Azzurri meritavano di vincere all’andata.

Griezmann ha deluso, mentre penso al ritorno di Suárez, un giocatore eccezionale. Ma non c’è paura: chi come noi gioca per il Napoli non può averla.

Di Gattuso si parla solo per il suo carisma, ma tatticamente è formidabile. La vittoria in Coppa è arrivata grazie a lui, ha giocato partite simili contro Lazio, Inter e Juve: chiudendo spazi e colpendo velocemente. La squadra è ora cresciuta in entrambe le fasi. E i giocatori, quando gli parlano, sanno chi c’è davanti a loro.

Ero l’idolo di Gattuso? Gli piaceva il modo in cui ero in campo, senza paura. Ha detto che è stato ispirato da me, ora sono io quello che è ispirato da lui.

Comments

comments