Anche il Barcellona procede con il taglio degli stipendi ai propri calciatori che a causa del Coronavirus non stanno scendendo in campo.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport i calciatori blaugrana avrebbero dato l’ok per il taglio dei loro stipendi per far fronte all’emergenza Coronavirus. L’accordo sarebbe arrivato dopo un confronto tra il presidente Bartomeu e i pilastri dello spogliatoio Messi, Piqué e Busquets.

