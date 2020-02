Nel corso di Barcellona-Getafe Jordi Alba è dovuto uscire forzatamente per via di un infortunio rimediato in campo.

A quanto pare l’infortunio è all’adduttore, stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport. Il terzino del Barcellona è uscito in lacrime dal campo per via del problema accusato.

Ciò potrebbe portare ad una sua possibile assenza nel match di andata contro il Napoli, valido per l’ottavo di finale di Champions League.

Comments

comments