Barcellona-Napoli: probabili formazioni, statistiche e curiosità

Ci siamo: è il giorno di Barcellona-Napoli. Al Camp Nou alle 21 si decidono le sorti europee della squadra di Gennaro Gattuso.

PROBABILI FORMAZIONI

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Fati. All. Setien.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

STATISTICHE E CURIOSITÀ

È la seconda sfida ufficiale tra le due squadre, ma in totale sono sei i precedenti terminati con questo bilancio:

VITTORIE BARCELLONA: 3

3 PAREGGI: 2

2 VITTORIE NAPOLI: 1.

In gare ufficiali il Napoli ha affrontato cinque squadre spagnole: Barcellona all’andata, Real Madrid, Valencia, Villareal e Athletic Bilbao. In totale ha giocato 15 partite terminate con 4 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.

Il Barcellona si è sempre qualificato ai quarti di finale negli ultimi 12 anni, l’ultimo ko agli ottavi risale alla stagione 2006-2007, con Rijkard in panchina, quando i catalani – campioni in carica – furono eliminati dal Liverpool a causa dei gol realizzati in trasferta (1-0 ad Anfield, 2-1 al Camp Nou).

