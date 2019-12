Barcellona, parla Amor a Sky: “Il Napoli è una squadra forte”

A Sky Sport si è espresso Guillermo Amor, responsabile delle relazioni istituzionali e sportive del Barcellona, sulla sfida contro il Napoli.

Guillermo Amor ha commentato il fatto di aver pescato il Napoli nel sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League. Lo ha fatto a Sky Sport e di seguito trovate le sue parole:

“Credo che sia giusto avere rispetto per tutte le squadre ed il Napoli che andremo ad affrontare è una squadra forte. Come tutte le squadre italiane il Napoli vuole competere sempre ad altissimi livelli. Anche se non sta vivendo un bel periodo, sarà difficile affrontarla.”

Poi si esprime sul recente cambio di panchina tra Ancelotti e Gattuso:

“Non conosco il motivo della separazione con Ancelotti, ma Carlo rimane uno dei più grandi allenatori al mondo. Gattuso è arrivato da poco e sono convinto che possa fare un buon lavoro. Da qui a febbraio avrà tempo di lavorare e la squadra potrà assimilare le sue idee.“

