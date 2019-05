Barella: “A Napoli abbiamo dimostrato di aver voglia di far bene”

Niccolò Barella ha rilasciato nella giornata di oggi alcune dichiarazioni alla trasmissione radiofonica ‘Il Cagliari in diretta’.

“Abbiamo dimostrato anche a Napoli di aver voglia di far bene. Daremo il massimo per centrare il decimo posto, mettendo tutto in ogni partita. A partire da sabato contro la Lazio: vogliamo vincere, dobbiamo trasformare la rabbia accumulata per la sconfitta di domenica in energia positiva da mettere in campo. Tacco a Napoli? Avevo visto Leo dietro di me, a dire il vero volevo dargliela più forte per permettergli di stoppare e tirare, invece l’ho colpita di mezzo esterno: il pallone fortunatamente si è fermato lì e Leo l’ha scaraventato in rete”.

