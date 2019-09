Baronio sulla vittoria: “Prestazione positiva, ma dobbiamo migliorare”

A margine della vittoria del Napoli primavera sul Torino, l’allenatore Roberto Baronio ha commentato la partita; per lui c’è ancora tanto da migliorare.

Nonostante la prestazione positiva da parte degli azzurrini, c’è ancora da migliorare in tante cose. Sono le parole di Roberto Baronio, dopo la vittoria sul Torino per 1 a 0 con il gran gol di Vakras.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Dobbiamo migliorare in tante cose ma la prestazione di oggi è stata positiva da parte di tutti. Puoi anche non vincere, ma di base dev’esserci questo spirito. La squadra deve salvarsi senza mettersi in testa nient’altro perché non ne abbiamo le possibilità e le qualità.

Vrakas l’anno scorso ha giocato pochissimo, ora ha bisogno di continuità; ha doti importanti e ha segnato un gran gol. Ora è un giocatore diverso rispetto allo scorso anno quando con Gaetano si sentiva un po’ chiuso.



Le leggerezze sono il punto debole di Senese; può essere la sua stagione, quella della consacrazione, ma dipende

La Youth League è una competizione bellissima. Le tre avversarie ci daranno grossi problemi: il Salisburgo 3 anni fa l’ha vinta, il Genk ha un grande settore giovanile. Partiamo dietro tutti ma questo non vuol dire che la daremo vinta facile.“

