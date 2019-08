Batshuayi, il mister X per l’attacco del Napoli

Voci dell’ultima ora vorrebbero Michy Batshuayi, attaccante di proprietà del Chelsea, offerto al Napoli, dove andrebbe ad affiancare Arkadiusz Milik.

Nato in Belgio nel 1993, da genitori congolesi, il ragazzo si forma nei vivai di Schaarbeek, Brussels, Anderlecht (dal quale viene presto cacciato) e Standard Liegi, venendo successivamente aggregato alla prima squadra di quest’ultimo club.

Giovane dal carattere fumantino (fu cacciato dalle giovanili dell’Anderlecht), si fa conoscere nella stagione 2013/2014, nella quale mette a segno 23 reti.

Marcelo Bielsa decide, dunque, di volerlo a Marsiglia, dove trascorre un primo anno di apprendistato, alle spalle di Andrè-Pierre Gignac, realizzando, comunque, 10 gol stagionali. Con la partenza di Gignac, El Loco decide di consegnargli le chiavi dell’attacco, e Batshuayi ripaga la fiducia con ben 17 reti in Ligue 1 e 7 in Europa League. La grande stagione disputata spinge il Chelsea ad offrire addirittura 40 milioni per il suo cartellino.

All’esordio, contro il West Ham, serve un assist, andando poi a segno, la settimana successiva, nella vittoriosa trasferta a Vicarage Road. Ma il belga fatica a trovare spazio, riuscendo comunque a trovare per 9 volte la via della rete, in 28 apparizioni (di cui molte da subentrato). La musica non cambia con l’inizio della nuova stagione, così a gennaio passa in prestito al Borussia Dortmund, dove si integra alla grande con i suoi compagni di reparto, Marco Reus e Christian Pulisic, segnando 9 reti in 14 partite.

Il prezzo del suo cartellino, però, è molto elevato e impedisce ai gialloneri di acquistarlo in via definitiva. Torna, così, al Chelsea ma solo temporaneamente, visto che il tecnico Maurizio Sarri gli preferisce Alvaro Morata ed Olivier Giroud. Viene quindi ceduto, nuovamente in prestito, al Valencia, dove rimarrà per soli 6 mesi, segnando appena 3 reti (una per competizione in Liga, Champions League e Copa del Rey).

Si traferisce, dunque, ancora in prestito, al Crystal Palace, con cui riesce a giocare con continuità, trovando un’ottima intesa con Wilfried Zaha, e mette a segno 6 gol in 13 partite. Dal 2015 viene stabilmente convocato in Nazionale, con la quale ha preso parte anche agli Europei in Francia e agli ultimi Mondiali in Russia, oltre che alla più recente Nations League: una media di un gol ogni 2 partite, con 13 reti in 26 apparizioni.

Batshuayi incarna perfettamente il prototipo dell’attaccante moderno. Fa del fisico la sua arma migliore, alla quale abbina una grande tecnica. Alto e robusto (184cm, 78kg), è estremamente pericoloso quando attacca gli spazi, grazie alla sua velocità esplosiva nei primi metri. Molto bravo nel dribbling, calcia bene con entrambi i piedi (anche dalla distanza) ed è abile nel gioco aereo. Quando viene chiamato in causa a partita in corso riesce a ribaltare gli equilibri trovando spesso la rete. Sarà lui il mister X su cui il Napoli punterà per il proprio reparto offensivo?

