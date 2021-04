Il Bayern Monaco ha ufficializzato Julian Nagelsmann come nuovo allenatore. L’attuale tecnico del Lipsia arriveraà il 1^ luglio.

Julian Nagelsmann nuovo allenatore del Bayern Monaco, adesso è ufficiale. Il club bavarese ha comunicato l’ingaggio dell’attuale tecnico, anni 33, del Lipsia: Nagelsmann si trasferirà in Baviera il 1° luglio 2021: per lui contratto record fino al 2026. Costerà 25 milioni, prezzo record per un tecnico.

