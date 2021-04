Corsa Champions, i criteri: Napoli terzo, Milan quinto, ecco perché

La corsa Champions sta volgendo al termine in questo emozionante finale di stagione. Ecco i criteri per la classifica.

La corsa Champions, complici i risultati dell’ultima giornata, si fa sempre più emozionante. Tolta l’Inter, che per festeggiare lo Scudetto aspetta solo la matematica (che potrebbe arrivare domenica 2 dicembre se l’Atalanta non batte il Sassuolo), i 3 posti disponibili se li giocheranno la Dea, il Napoli, la Juventus, il Milan e la Lazio. La squadra di Gasperini è seconda a 68, sotto Napoli, Juventus e Milan appaiate a 68. I rossoneri, finisse così il campionato, chiuderebbero al 5° posto spiega la Gazzetta dello Sport: nonostante il vantaggio negli scontri diretti col Napoli (vittoria 3-1 e sconfitta 1-0), i rossoneri devono ancora giocare la sfida con la Juventus (9 maggio) e proprio per questo motivo il criterio oggi prevalente è quello della differenza reti. Quindi Napoli terzo (+36), Juventus quarta (+35) e Milan appunto quinto (+19). Dal 9 maggio, una volta giocata Juventus-Milan, in caso di appaiamento i criteri prevalenti saranno scontri diretti e classifica avulsa.

La corsa Champions League

Inter 79

Atalanta 68

Napoli 66

Juventus 66

Milan 66

Lazio 61

Comments

comments