Bellinazzo: “Platini? Sono venute alla luce altre prove”

Ai microfoni di Sky Sport24 è intervenuto Marco Bellinazzo, direttore del Sole 24ore per parlare delle vicende che hanno visto coinvolto Platini.

“A quella cena segreta partecipo’ anche l’emiro che poi comprò il PSG. E si svolgeva nel giorno in cui vennero assegnati per la prima volta nella storia della Fifa due Mondiali nella stessa giornata, uno in Russia nel 2018 e uno in Qatar nel 2022. Nella sorpresa generale perchè era ormai convinzione comune che quei mondiali venissero assegnati all’Inghilterra e agli USA. Questo creò molte polemiche e tante inchieste giornalistiche e giudiziarie, perchè dopo quel voto accaddero molte cose strane. Dopo quel voto l’emiro del Qatar comprò il PSG, Al Jazeera comprò i diritti del campionato francese ecc.

Quello che è accaduto stamattina ci fa capire che sono venuti alla luce altre novità importanti. Credo che i tempi siano ormai molto stretti, il Qatar vuole essere fortemente l’unico paese organizzatore perchè ha investito fortemente in questa manifestazione.”

