Bellinazzo: “Sarà molto faticoso per il Napoli restare in futuro dov’è ora”

Marco Bellinazzo, giornalista del “Sole 24 Ore”, ha parlato a “Un Calcio alla Radio” su Radio Crc.





“Qualche settimana fa c’è stata una pronuncia della Cassazione per quanto riguarda una vecchia situazione che riguarda l’Inter. Sono questioni complesse, con tanti contenziosi aperti in questi anni, in particola quelli che riguardano le plusvalenze.

L’impatto sui bilanci bisognerà, poi, analizzarlo società per società. Il livello delle plusvalenze, le percentuali di queste ultime, gonfiate sempre più, stanno aumentando, raggiungendo livelli visti unicamente negli anni 2000, che hanno poi portato conseguenze molto negative sui bilanci. Si risolvono problematiche sull’immediato, creandone altre a medio e lungo termine. Le ultime operazioni hanno avuto costi davvero molto alti, con una situazione generale di inflazione. Non bisogna prendersi in giro. Sarà molto faticoso, per il Napoli, restare dov’è ora”.

