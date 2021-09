Benevento, il presidente Vigorito: “Napoli è la squadra della Campania”

Poco prima dell’inizio dell’amichevole tra Napoli e Benevento, è intervenuto il presidente giallorosso Vigorito ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le sue parole nel pre-partita:

“Era il Napoli prima di Maradona quando venivo allo stadio a vedere il Napoli. Ero un giovane studente con l’abbonamento in Curva A e sognavo di vedere Maradona. L’amichevole di questa sera? Era una promessa fatta da me a De Laurentiis. Ho sempre pregato Aurelio di far sviluppare questo rapporto tra Benevento e Napoli.

Napoli è la squadra della Campania. I nostri tifosi hanno i colori giallo, rosso e azzurro. A volte possiamo fare qualcosa di bello.“

Comments

comments