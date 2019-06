Benitez: “ADL mi cercò. Futuro? Sono aperto a nuove possibilità”

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, attualmente alla guida del Newcastle, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai colleghi di calciomercato.it

“Se resto al Newcastle? In questo momento preferirei non parlarne. Ritorno in Serie A? I miei amici mi hanno riportato diverse voci: il calcio italiano mi piace e seguo tantissimo il campionato. Inoltre ho un bellissimo ricordo della mia esperienza lì.

Sarri alla Juve? Non c’è ancora nulla di ufficiale, dunque non mi permetto di commentare. Posso solo dire che Maurizio, al Chelsea, ha fatto un ottimo lavoro. Tutto il resto fa parte del calcio: i professionisti si muovono da una squadra all’altra.

Se ADL mi contattò per tornare a Napoli? Allora avevo un contratto con il Newcastle ed ero molto felice, visto che anche la mia famiglia in Inghilterra si trova alla grande. Ora sono aperto a nuove possibilità e non so cosa succederà, ma il Napoli ha Ancelotti che è un grande e sta lavorando bene: Aurelio sarà sicuramente soddisfatto.

Koulibaly? Proprio un mese fa ci siamo sentiti. È cresciuto tanto, con me era ancora giovane, ma adesso è diventato fortissimo. Se vale 150 mln? Non lo so, ma il mercato ora è folle”.

