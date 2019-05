Benjamin Bourigeaud: un duttile centrocampista francese nel mirino del Napoli

Nelle ultime ore ha preso quota il nome di Benjamin Bourigeaud per il centrocampo delle prossima stagione del Napoli. Scopriamo più da vicino il calciatore francese.

Benjamin Bourigeaud è un calciatore francese nato a Calais il 14 Gennaio del 1994. Dopo una prima esperienza al Lens, attualmente è un giocatore del Rennes.

E’ un calciatore che usa quasi esclusivamente il piede destro e che gioca soprattutto come centrocampista centrale. All’occorrenza, però, può anche essere schierato come mezzala di destra.

In questa stagione con il Rennes ha ottenuto 52 presenze tra Ligue 1, Coppa di Francia, Coppa di Lega ed Europa League segnando 9 gol e realizzando 10 assist.

Il giovane centrocampista, inoltre, ha anche vinto la Coppa di Francia giocando 106 minuti nella finale decisa ai calci di rigore contro il PSG.

E’ anche un calciatore molto corretto dato che è stato ammonito solo nove volte in 52 partite e non è mai stato espulso. Il centrocampista si presenta anche integro fisicamente considerando che ha subito solo un infortunio (frattura del metatarso) che lo ha tenuto fermo per 62 giorni nell’ormai lontano 2015.

Tra i vari nomi di centrocampisti accostati al Napoli lui è sicuramente uno dei più interessanti.

Comments

comments