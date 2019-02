Benzema: “Prima dovevo giocare per Ronaldo, ora sono il leader dell’attacco e posso giocare il mio calcio”

L’attaccante del Real Madrid, Karim Benzema, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di France Football.

“Prima c’era un giocatore che ha fatto sempre più di cinquanta gol a stagione, per questo ho sempre rivestito un ruolo secondario. Ho giocato in funzione di Cristiano Ronaldo e abbiamo formato una bella coppia. Il mio obiettivo è stato sempre quello di aiutarlo a segnare un numero sempre maggiore di gol, ma adesso è diverso. Ora sono io il leader dell’attacco e spetta a me fare la differenza. Sono molto felice perché posso giocare il mio vero calcio”.

Comments

comments