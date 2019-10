Intervenuto a Canale 21 l’ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti ha parlato di Carlo Ancelotti.

“Dissidi Ancelotti-De Laurentiis? È normale che un presidente chiami un allenatore per informarsi.

Non ci sta invece che molti mettano in dubbio già l’allenatore come se fosse già finita la stagione.

Dobbiamo abbandonare questa mentalità che porta tanti problemi a chi arriva qui, altrimenti ogni traguardo si allontana”.

