Berard: “Allan ha voglia di Parigi e per il PSG è la priorità, ma c’è il prezzo da valutare”

Ai microfoni di Radio CRC il giornalista del francese “Le Parisien” Christophe Berard ha parlato degli intrecci di mercato tra Napoli e PSG:

“Allan ha voglia di venire a Parigi, ma c’è ancora il prezzo da valutare. De Laurentiis vuole un sacco di soldi, ma bisogna sapere che il PSG può spendere per tutto il mercato approssimativamente 120 milioni e metterne 70 soltanto per lui, non ha senso.

Ieri sera c’è stato un appuntamento dei dirigenti per parlare di mercato, Allan è la priorità assoluta del PSG, grazie anche al fatto che ci siano tanti giocatori brasiliani, penso che per 60 milioni, arriverà.

Di Maria? E’ difficile per un giocatore come Di Maria passare dal PSG al Napoli, non sarebbe una progressione, vorrebbe ancora una stagione in Francia, non credo verrà a Napoli.

PSG su Koulibaly? Non penso, per la questione finanziaria già spiegata. Koulibaly è già fortissimo, prendere il posto di Thiago Silva non è possibile per questa stagione, forse l’anno prossimo.

Marquinhos alla Juve? Non lo so. Per Allan penso ci sarà l’assalto dopo la Coppa America, non credo avverrà subito”.

