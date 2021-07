Bertotto: “Spalletti è un grandissimo manager, certo il carattere è forte e deciso però leale.”

Durante la trasmissione “Sì gonfia la rete” l’ex giocatore Valerio Bertotto ha parlato del suo ex allenatore Luciano Spalletti.



L’ex difensore nel corso di Radio Marte ha detto:

“Spalletti in contrasto con i leader dello spogliatoio? Con me non l’ha fatto. O meglio, ci siamo scontrati, ci siamo detti le cose in faccia perché tra uomini e persone vere si fa così. Abbiamo avuto scontri per motivi importanti o futili ma sempre nel rispetto della persona. E infatti ho sempre avuto e ho ancora con lui un rapporto bellissimo, schietto e leale. Il mister è uno che ama le persone vere, è un grandissimo manager e assicuro che lo era già anni fa, fughiamo ogni dubbio. Aveva già fatto vedere di avere grandi capacità tecniche e gestionali. Certo, il carattere è forte e deciso però leale. Bisogna essere determinati e capire che l’obiettivo è comune.”

Bertotto ha poi concluso parlando della rosa del Napoli:

“Zielinski può essere un elemento su cui puntare molto, così come anche Osimhen. Gli piacciono le punte che attaccano gli spazi, come quando aveva laquinta. Ti danno contributo nella sponda ma sanno anche attaccare lo spazio con forza e gamba, Osimhen potrà essere un elemento importante per il gioco di Luciano.”

Comments

comments