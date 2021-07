De Luca: “L’Inghilterra ha rubato un rigore. Domenica entusiasmo ma non senso di responsabilità”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato ai cittadini nella consueta diretta social del venerdì.

“Stiamo lavorando per aprire tutte le scuole in sicurezza. Manca però il completamento della vaccinazione agli alunni. È evidente che per un’apertura in presenza dobbiamo arrivare almeno all’80% dei ragazzi vaccinati“.

“Rivolgo un appello al ministro della Salute ed al commissario affinché parlino il meno posssibile. Hanno fatto una confusione sconcertante e se fanno silenzio ci fanno un favore“, ha aggiunto. “Che ci sia una sola valutazione sugli under 18. Intanto faccio appello ai ragazzi perché utilizzino luglio per fare quante più vaccinazioni possibili. Si possono fare in tempi accelerati i richiami, Pfizer in 21 giorni. Ci stiamo comunque preparando perché a fine agosto e all’inizio di settembre si completino le vaccinazioni agli studenti. Non ci sono altre possibilità se vogliamo aprire le scuole”.

Il governatore ha poi dato i dati di oggi, con 226 positivi. Troppi secondo lui, se consideriamo che l’anno scorso non ce ne erano. “Abbiamo un 15% sopra i 60 anni che non vogliono vaccinarsi e le varianti“. Sulla campagna vaccinale sottolinea poi che abbiamo 2 milioni di cittadini ormai immunizzati, e che entro settembre dovremo concludere. “Serve anche la terza dose per i sanitari, abbiamo un lavoro ancora enorme da fare“.

“Sottolineo la necessità assoluta di indossare la mascherina all’aperto e invito le forze dell’ordine a essene meno rilassate. L’ordinanza è un obbligo di legge e invito a multare chi non indossa la mascherina“, ha sostenuto il governatore, che sottolinea: “Così non arriviamo ad ottobre. Un padre di famiglia tutela i figli, non dirò le cose più comode ma quelle che ritengo più giuste”.

Ho visto le immagini dello stadio di Wembley, mi sono venuti i brividi. Decine di migliaia di tifosi inglesi e danesi uno sull’altro e nessuno con la mascherina. Lì abbiamo 25mila positivi, in Italia 1400. Segnali di totale irresponsabilità che pagheremo in tutta Europa“. Vincenzo De Luca è intervenuto così oggi, nel corso della sua diretta, a proposito del Campionato Europeo.

“Colgo l’occasione per invitare i tifosi a vivere con entusiasmo, con calore. Tutti zitti su domenica ma cerchiamo di vivere il nostro entusiasmo con senso di responsablità. Avremo la finale con l’Inghilterra che nel frattempo ha rubato un rigore ai nostri confratelli danesi, e speriamo che abbiano già dato, che domenica ci siano solo valori sportivi in campo e non regali“, ha aggiunto ancora il governatore.

“Esprimo anche il mio apprezzamento per Luis Enrique. La Spagna ha giocato meglio dell’Italia, noi abbiamo meritato di più per l’insieme degli incontri di questo Europeo. Un grande incontro quello della Spagna, un grande uomo il loro allenatore. Ne ho apprezzato la correttezza, la sportività, ma soprattutto l’umanità. Ha vinto la sua gara, un grande uomo a cui credo dobbiamo inviare il nostro rispetto e il nostro apprezzamento“, ha concluso De Luca.

