Bianchi: “Il segreto del mio Napoli? Avevamo fame”

A Super Sport 21 su Canale 21, nel corso della presentazione della rassegna “Montedidio racconta”, è intervenuto Ottavio Bianchi allenatore dell’unica Coppa Uefa della storia azzurra.

“L’entusiasmo della gente di Napoli, che non ci ha mai fatto mancare il loro affetto ed è stato il filo conduttore di tutto il nostro percorso. Cosa è cambiato adesso? Mi sembra davvero strano sentire di questa disaffezione del pubblico, io non ci sono più stato al San Paolo ma l’hanno raccontato anche a me”. E sul segreto per arrivare alla vittoria Bianchi sembra avere le idee molto chiare: “Bisogna capire quali sono gli obiettivi, se sono di sopravvivenza o di vittoria. Il segreto per vincere? Una buona società, buoni giocatori e un buon allenatore. Il pubblico c’è già. Il nostro segreto? Avevamo fame, in squadra c’erano molti giocatori napoletani e questo secondo me incise tanto. Il calcio a Napoli è anche un fatto sociale, perciò se non coinvolgi le persone del posto, i napoletani veri, forse si perde un po’ il polso dell’ambiente che ti circonda”.

