Bilancio Napoli:

Calcio & Finanza ha fatto il punto sul bilancio del Napoli 2018-19. Emerge un dato davvero interessante e al tempo stesso anche incoraggiante per le casse del club di De Laurentiis.

Dopo aver chiuso il bilancio 2017-18 in rosso di 6,3 milioni, il Napoli torna in utile nell’esercizio aggiornato al 30 giugno 2019.

Secondo Calcio & Finanza i risultati sportivi conseguiti, e soprattutto alcune delle cessioni che ci sono state nella nuova era Ancelotti hanno portato al dato positivo dell’ultimo esercizio con un risultato netto in utile di 29,16 milioni.

Importante ricordare che l’utile va valutato in rapporto al fatturato, un dato che in questo momento non è disponibile.

Questo risultato va ad incrementare il patrimonio netto: le risorse finanziare in utile saranno trattenute, aumentando quindi il valore del patrimonio netto.

Nel risultato finanziario conseguito dal Napoli nell’ultima stagione incidono soprattutto due fattori:

gli introiti della Champions League, pari a 49,878 milioni di euro e dell’Europa League, pari a 6,71 milioni;

le partenze di Jorginho e Hamsik, che sono state iscritte a 56,7 milioni di plusvalenze per l’attuale centrocampista del Chelsea e circa 20 milioni per lo slovacco.

