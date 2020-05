Blob Italia: Bonafede, Spadafora, Fase due. Aiutati che Dio ti aiuta

Blob Italia: Bonafede, Spadadora, Fase 2. Aiutati che Dio ti aiuta. Poche considerazioni ma necessarie. La ripresa del calcio è finita nel mezzo di uno scontro tra forze politiche e ripicche personali.

Lo scandalo che ha investito il Ministro Bonafede è diventato di pubblico dominio dopo le parole del Dottor Di Matteo.

Ma sarebbe bastato osservare i fatti degli ultimi mesi per denunciare la gravità della situazione.

Quando in Italia scoppia l’infezione contemporaneamente in tutti gli Istituti Penitenziari

scoppiano le rivolte.

Fughe dalle carceri e devastazioni, a Poggioreale interi padiglioni distrutti e nessuna possibilità di chiudere le celle.

In pochissimo tempo rientra tutto, nel silenzio dei media e nessuno si domanda quali contromisure siano state prese.

Qualche settimana dopo iniziano le scarcerazioni comprese quelle di alcuni detenuti eccellenti.

Pensare ad un legame tra gli eventi può essere uno spunto investigativo interessante per gli inquirenti.

Inizia la Fase 2 tante raccomandazioni e inviti con minacce di nuove chiusure.

Tutto sulle spalle dei cittadini che pure devono assumersi le ovvie responsabilità ma può bastare?

Sembra poco obiettivamente.

La convivenza con il virus a meno di processi naturali che lo spegneranno o interventi divini che lo cancelleranno dalla faccia della terra, deve passare attraverso strategie sanitarie di cui non di vede nemmeno l’ombra.

Sanità territoriale, sostegno ai medici di famiglia per la gestione domiciliare dei contagiati con linee guide farmacologiche e diagnostiche certe e( soprattutto) disponibili.

Ampliamento del trasporto urbano.

Facilitazioni per l’uso di mezzi propri per raggiungere i posti di lavoro.

Controlli reali ( non fideistiche indicazioni generiche)alle aziende che sono in attività.

Un po’ per uno non fa male a nessuno.

Magari un po’ di più allo Stato perché non ci offendiamo.

Parola d’onore.

