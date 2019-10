Bocchetti: “Napoli? Sarà dura ma daremo il massimo”

Salvatore Bocchetti, difensore del Verona ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport in vista del match di sabato contro il Napoli.

“Un primo bilancio? Nessuno se lo aspettava: siamo contenti ma dobbiamo proseguire su questa strada.

Napoli? Sarà dura, ma ce la giocheremo come sempre al massimo delle nostre possibilità. Ha giocatori fortissimi, si riprenderà sia in Champions League che in campionato.

L’attacco del Napoli? Molto forte, come la difesa, del resto, nonostante qualche giocatore sia cambiato. Noi dovremo stare attenti a non concedere nulla per tutti i novanta minuti

Noi seconda miglior difesa? È un motivo di orgoglio, significa che stiamo lavorando bene. Il segreto di questo bel Verona? Nessun segreto, ma un insieme di componenti positive: società, mister, squadra e tifosi. Siamo una cosa sola”.

