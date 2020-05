Mediaset riporta che Jeremie Boga, l’attaccante di proprietà del Sassuolo, è destinato a rimanere in Italia in futuro.

Questo perché, a quanto pare, il Chelsea non ha intenzione di effettuare il riscatto fissato a 16 milioni di euro. Da qui la possibilità per Boga di restare in Italia; inoltre, su di lui c’è un’altra pretendente.

Oltre a Napoli e Atalanta, che hanno mostrato interesse per lui, ora si è aggiunto anche il Milan.

