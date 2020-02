Jérémie Boga, duttilità offensiva che può essere utile per il Napoli

L’ultimo nome finito nella lista del Napoli per il mercato è quello di Jérémie Boga, attualmente al Sassuolo; vediamo insieme le sue caratteristiche.

Jérémie Boga nasce il 3 gennaio 1997 a Marsiglia, francese naturalizzato ivoriano. Dopo la buona stagione che sta vivendo è finito nel mirino del Napoli, che lo vorrebbe acquistare per giugno; un interesse spinto dal fatto che l’ala ha una duttilità offensiva che può essere molto utile.

Boga nasce ala sinistra, può adattarsi sull’altra fascia e può giocare da trequartista e seconda punta. In pratica potrebbe coprire quasi tutto il fronte offensivo; ciò che lo contraddistingue è la sua velocità, il dribbling e la buona qualità tecnica che possiede.

Tant’è vero che in questa stagione, non giocando sempre da titolare, è arrivato già a quota 4 gol e 2 assist nel Sassuolo.

IL POSSIBILE VALORE DI ACQUISTO DI BOGA

L’ivoriano è gestito dalla First Access Sports ed attualmente ha un valore pari a 12 milioni di euro (fonte transfermarkt). Il Napoli potrebbe provare ad acquistarlo per una cifra non tanto lontana dai 12 di valore; si può ipotizzare che con 15-17 milioni l’affare può essere chiuso.

Il problema riguardo la cifra potrebbe arrivare, senza alcun dubbio, se il calciatore continuerà ad avere questo tipo di rendimento. Nel 4-3-3 di Gattuso l’ivoriano agirebbe nel ruolo che gli compete sulla sinistra, anche se da attaccante invece di ala.

