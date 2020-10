Il Resto del Carlino, quotidiano, riporta che l’ad del Bologna Claudio Fenucci è risultato positivo all’ultimo tampone effettuato.

L’ad non fa parte del gruppo-squadra e già si trova in isolamento fiduciario. Squadra che già nella giornata di ieri è partita in direzione Lazio, per la sfida contro la squadra di Simone Inzaghi.

