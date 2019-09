Borghi su Fabian: “Giocatore totale, migliorerà ancora”

Stefano Borghi, giornalista di DAZN, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, per parlare del momento del Napoli e di Fabian Ruiz.

Contro il Lecce ho l’impressione che Ancelotti farà grande turnover perchè da inizio campionato ad oggi, il Napoli non si è mai fermato. E’ vero che c’è stata la sosta, ma per i top club le soste sono solo un problema perchè i giocatori non si riposano, ma anzi viaggiano anche di più. E’ difficile preparare la formazione in partite come Lecce-Napoli perchè ci sono tante variabili possibili, ma Ancelotti ha una varietà di soluzioni ed interpreti da poter permettere di cambiare uomini di partita in partita. Fabian Ruiz è un giocatore totale, è vero che da interno pare si esalti di più, ma è già ad un ottimo livello e progredirà ulteriormente”.

