Braida: “Barça su Fabian, vi dico la mia su Messi. Se ADL mi chiamasse? Un piacere”

Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, ha parlato, a Radio Kiss Kiss Napoli, di Fabian, di Lionel Messi e di un eventuale futuro al Napoli.



“Messi? Leo sta benissimo a Barcellona, sinceramente non riesco a vederlo lontano da lì. Credo sia quasi impossibile che decida di andare via. In ogni caso, prendere Messi sarebbe un colpo pazzesco per chiunque, per vederlo giocare arrivano persone da tutto il mondo.

Fabian Ruiz piace molto al Barcellona ma il calcio cambia in continuazione. Oggi molti calciatori preferiscono altri paesi all’Italia, ma il nostro resta un grande un grande campionato. Sono legatissimo a Berlusconi ma se mi chiamasse De Laurentiis mi farebbe molto piacere. Napoli è una città importante e bellissima con una squadra di grande spessore e fascino, riconosciuta in Europa e con una storia immensa: basti pensare che con gli azzurri ha giocato Maradona”.

