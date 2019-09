E’ terminata da poco Brescia-Juventus anticipo del martedì del primo turno infrasettimanale del campionato di Serie A che ha visto i bianconeri vincere in rimonta per 2-1.

Il risultato finale è stato deciso dal gol di Donnarumma per il Brescia e dall’autorete di Chancellor e dal gol di Pjanic per la Juventus. Con questa vittoria i bianconeri sono momentaneamente al primo posto in classifica.

Comments

comments